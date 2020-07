Weekend pod znakiem kierowców na "gazie"

Po raz kolejny dali osobie znać wielbiciele trunków, którzy za nic mają bezpieczeństwo na drodze. Na szczęście wpadli w ręce policji zanim doszło do jakiejś tragedii. Niektórzy z nich weekend "zaczęli" już w piątek przed południem.

Od piątku do niedzieli policjanci z Kętrzyna i Korsz zatrzymali łącznie pięciu kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów mimo wcześniej wypitego alkoholu. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będą musieli odpowiedzieć przed sądem.

Najwcześniej, bo już w piątek przedpołudniem weekendowe "imprezowanie" rozpoczął 52-letni kierowca koparko-ładowarki. Został zatrzymany do kontroli przez patrol "drogówki" 17 lipca tuż po godzinie 12.00 w Nakomiadach (gm. Kętrzyn). - Silna woń alkoholu w kabinie pojazdu nasuwała przypuszczenia, że kierowca może być pijany. Potwierdzeniem był wynik badania stanu trzeźwości, wykazując blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie 52-latka. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy natomiast pojazd przekazali osobie wskazanej. Mieszkaniec gminy Kętrzyn ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem - mówi mł. asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Do kolejnego zatrzymania doszło tego samego dnia o godz. 17:30. Policjanci z kętrzyńskiej drogówki na ul. Zjazdowej w Kętrzynie zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Ford. Autem kierował 29-letni mieszkaniec powiatu giżyckiego, który jak się okazało w ogóle nie powinien się znaleźć za "kółkiem". Powód? - Podczas sprawdzania stanu trzeźwości okazało się, że mężczyzna jest pijany. Badanie wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w jego organizmie - odpowiada Ewelina Piaścik. Policjanci zabezpieczyli pojazd na parkingu strzeżonym natomiast jego uprawnienia do kierowania zostały zatrzymane.

To nie był koniec "wysypu" pijanych kierujących tego dnia. O godz. 23:30 policjanci z Korsz na ul. Kościuszki zauważyli jak rowerem całą szerokością drogi jedzie mężczyzna. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali go do kontroli. Jak się okazało 28-letni mieszkaniec Korsz był nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem, gdzie wytłumaczy co było przyczyną tak nieodpowiedzialnego zachowania.

W sobotę, 18 lipca o godz. 10:00 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej jadący skuter. Kierujący jednośladem podczas rozmowy z policjantami unikał kontaktu wzrokowego i odwracał głowę jakby miał coś do ukrycia. Szybko wyjaśnił się powód jego zachowania. Mężczyzna wsiadł na jednoślad będąc po "dawce" alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 0,3 promila alkoholu w jego organizmie. Pojazd przekazano osobie wskazanej, a po wykonaniu czynności mężczyzna został zwolniony.

Kolejne zatrzymanie miało miejsce dzięki obywatelskiemu zgłoszeniu. O godz. 21:00 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów został powiadomiony, że pijany motocyklista wyjechał z miejscowości Pomnik w gminie Korsze i kieruje się w stronę sklepu. Na wskazaną trasę natychmiast pojechali policjanci którzy pomiędzy miejscowościami Pomnik-Parys zatrzymali wskazany pojazd. Jak się okazało 64-letni mieszkaniec gminy Korsze kierował motorowerem będąc pijany, co potwierdziło badanie stanu trzeźwości. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem - relacjonuje rzeczniczka.

Wkrótce mężczyźni usłyszą zarzuty kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu. - Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat oraz wysoka kara pieniężna. Tym natomiast, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pojazdów będąc w stanie po użyciu alkoholu może grozić kara aresztu, grzywna do 5 tys. złotych oraz utrata prawo jazdy na okres 3 lat - przypomina Piaścik.