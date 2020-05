Miejskie przedszkola i żłobki pozostaną zamknięte

Z początkiem maja rząd luzuje kolejne obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Od 6 maja można otwierać żłobki i przedszkola. Decyzja w tej sprawie należy jednak do samorządów.

Władze Kętrzyna zdecydowały, że w tym tygodniu placówki nie będą jeszcze otwarte, bo trzeba je przygotować do nowych wymogów sanitarnych.

- 6 maja jest terminem nierealnym z kilku powodów. Pierwszy to oczywiście bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli – mówi Maciej Wróbel, z-ca burmistrza Kętrzyna.

Drugi to powód kadrowy. Część nauczycieli i opiekunów ma dzieci w wieku szkolnym do lat 8 i przebywa obecnie oraz ma zamiar nadal przebywać na zasiłkach opiekuńczych, stąd nie ma pełnego zabezpieczenia kadrowego. Inny aspekt dotyczy finansów.

- Większość rodziców nie chce posyłać swoich dzieci i obawiają się oni, że jeśli na terenie danej gminy placówki będą otwarte, a oni z nich nie skorzystają, to i tak stracą prawo do zasiłku opiekuńczego. Jedno jest pewne – jeśli placówki będą zamknięte, zasiłek będzie wypłacany – dodaje zastępca burmistrza. - W przypadku żłobka, jeśli go otworzymy, a pójdzie garstka dzieci, to opłatę stałą muszą uiszczać wszyscy rodzice, bo uchwała Rady Miejskiej zwalnia z opłaty tylko w sytuacji gdy placówka jest całkowicie zamknięta m.in. z powodu epidemii – dodaje.

Zwraca też uwagę na inne problematyczne kwestie. - Przepisy i nowe wytyczne są dla miasta trudne do spełnienia. Na przykład gimnastyka w przedszkolach ma się odbywać przy otwartych oknach, a sale mają być wietrzone co godzinę. Tylko nie każdy wie, że Smerfowa Kraina została tak zaprojektowana, że okna się tam nie otwierają. Natomiast w żłobkach, gdzie są najmniejsze dzieci problemy będą inne – dzieci muszą być odprowadzane pod drzwi przez rodziców, skąd ma je przejmować opiekun ubrany w przyłbice, rękawice i fartuch. To może powodować bariery psychologiczne - stwierdza Wróbel.

Negatywnie o otwarciu żłobków i przedszkoli wypowiada się Porozumienie Pracowników Ochrony Zdrowia i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Decyzja kiedy żłobki i przedszkola zostaną otwarte zapadnie jak tylko władze będą miały pewność, że są w stanie zadbać o bezpieczeństwo dzieci i opiekunów.