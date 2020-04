Atrakcje turystyczne otwarte, ale z ograniczeniami

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na turystyce. Przed nami majówkowy weekend, który co roku przyciągał tłumy turystów. Jak w obecnej sytuacji odnajdują się dwie największe atrakcje turystyczne powiatu kętrzyńskiego?

Od 24 kwietnia można już zwiedzać Wilczy Szaniec w Gierłoży. Nadleśnictwo Srokowo, które zarządza obiektem, zdecydowało się na otwarcie zgodnie z przepisami leśnych tras biegnących przy bunkrach. Turyści mogą skorzystać z parkingu oraz utwardzonych ścieżek. Przed sezonem nadleśnictwo zdążyło utwardzić ich ponad kilometr. Dostępne są toalety oraz pawilon, w którym można zakupić bilety i wydawnictwa. Zamknięty niestety jest bar, hotel, kino i wystawy historyczne.

Dlatego też do końca maja obiekt można zwiedzać w promocyjnej cenie biletu. Zwiedzający muszą jednak dostosować się do nowych zasad wprowadzonego regulaminu. Spacery są możliwe tylko po wyznaczonych trasach. Grupy mogą być złożone jedynie z osób wspólnie mieszkających lub przebywających ze sobą na co dzień. Odległość między takimi grupami nie może być mniejsza niż 15 metrów. W przypadku dwóch osób obowiązuje dwumetrowy tzw. "dystans społeczny". Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Na parkingu trzeba zachować dystans jednego stanowiska pomiędzy zaparkowanymi pojazdami. Niedostępne będą również wszystkie miejsca przeznaczone do rekreacji i zabawy, w tym miejsca wypoczynku z ławkami i stołami.

Niestety w najbliższym czasie nie będzie można skorzystać z usług przewodników. Zwiedzający mają jednak możliwość pobrania na smartfony specjalnej aplikacji pod nazwą "Wilczy Szaniec". - Liczymy się z tym, że grupy zorganizowane, wycieczki zagraniczne do nas nie do tej pory nie dotarły i przez okres wiosenny na pewno nie będą docierały. Stawiamy więc na turystykę indywidualną, rodzinną - mówi Zenon Piotrowicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo.

Wilczy Szaniec w Gierłoży jest jedną z największych atrakcji turystycznych Warmii i Mazur. W latach 1941 – 1944 pełnił funkcję głównej kwatery Hitlera. W leśnym miasteczku pod Kętrzynem oprócz Hitlera mieszkało ok 2,5 tys. ludzi. To tu decydowano o podbojach nazistowskich Niemiec, tu pojawiały się szaleńcze pomysły i stąd wydawano rozkazy wpływające na losy wielu milionów ludzi.

Inną atrakcją, która od 1 maja kusi potencjalnych turystów jest położony w pobliżu Wilczego Szańca Mazurski Park Miniatur "Mazurolandia". Tam również można spędzić czas w promocyjnej cenie, ale również z ograniczeniami. - Zamknięta jest strefa zabaw. Mamy jednak bogatą ofertę. W Parku Miniatur jest prawie 50 obiektów zabytkowych z Warmii i Mazur. Można też oglądać nasze sensacyjne odkrycie z ubiegłego roku czyli ogród Hitlera. Będzie działał gród rycerski z naszymi rycerzami - wymienia Jacek Adamski z "Mazurolandii". - Będzie też działała gastronomia "z okienka". Tak ustawimy stoły, aby wszyscy czuli się bezpiecznie i komfortowo - dodaje. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie "dystansu społecznego". Dostępne będą również dystrybutory z płynem dezynfekującym. - Nasi pracownicy będą pilnować porządku oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny - zapewnia Adamski.

"Mazurolandia" jest obiektem działającym przez cały rok. Obiekt zamknięto w momencie ogłoszenia w połowie marca epidemii koronawirusa. W tym okresie firma zaproponował gastronomię na dowóz. Teraz od 1 maja otwiera się dla turystów. - To będzie eksperymentalne otwarcie. Chcę zobaczyć ile osób może przyjść w takich warunkach na obiekt turystyczny. Czy będziemy otwarci dalej, to się okaże. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie - mówi Jacek Adamski.

