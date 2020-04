Kętrzyńska Majówka w klimacie PRL przeniesiona do internetu

Przed nami trzy dni majówkowego odpoczynku. W tym roku innego - nie będzie pikników czy koncertów. Będzie jednak okazja do rodzinnej zabawy.

Majówka to doskonała okazja by się zrelaksować i świetnie zabawić. Niestety z powodu trwającej epidemii wszystkie masowe imprezy zostały odwołane, a my musimy poddać obostrzeniom i zostać w domu.

Tegoroczne plany były bogate. Jak zwykle mieszkańcy Kętrzyna mieli spotkać się w amfiteatrze i wspólnie spędzić ten czas. Pomóc im w tym miała min. Viki Gabor oraz kętrzyński zespół Projekt Legendy. Niestety w obecnej sytuacji trzeba było zmienić te plany.

Kętrzyńskie Centrum Kultury jednak się nie poddaje i niczego nie odwołuje. - Specjalnie dla Państwa by uatrakcyjnić ten czas przygotowaliśmy wirtualną majówkę w duchu czasów PRL-u. Apetyt nasyci kultowy Dziennik Telewizyjny z udziałem instruktorów #KCK. Znajdą się w nim m.in. podwórkowe gry i zabawy, pocztówki muzyczne, nietuzinkowe porady, słynne hasła oraz oranżada! - zachęca Bartłomiej Zdanowicz, dyrektor Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

Jak sam zdradza, całość będzie miała formę minispektaklu, który przeniesie nas do tamtych lat. - Ci, którzy urodzili się w tamtych czasach będą wiedzieć o co chodzi, natomiast ci, którym nie było dane doświadczyć życia w PRL – Polskiej Rzeczpospolitej Polskiej Ludowej będą mieli okazję żeby poczuć klimat tamtego okresu. A było wtedy dużo możliwości kreatywnego działania - dodaje Zdanowicz.

Z tej okazji organizatorzy ogłosili również konkurs na najlepsze przebranie. Do 29 kwietnia można było nadsyłać zdjęcia w wymyślonej przez siebie stylizacji. - Zaprosiliśmy na prawdziwe modowe szaleństwo. Bufiaste sukienki, garsonki, kolorowe koszule i szerokie dzwony – ależ to był styl! Chcieliśmy w ten sposób zachęcić do przeszukania szafy i zainspirowania się stylizacją z czasów PRL-u - opowiada dyrektor. Rozstrzygnięcie konkursu już 3 maja podczas Kętrzyńskiej Majówki 2020 w klimacie PRL on-line.

- Im więcej przodowników posiadających pełne przebranie tym lepszy efekt! Czekają atrakcyjne nagrody! Nawiązując do tamtej epoki, zwycięzca otrzyma kultowy rower typu damka. Będą też bony na zakupy różnych sprzętów, nagrody pocieszenia też się znajdą - zapewnia Zdanowicz.

Kętrzyńska Majówka potrwa trzy dni, od 1 do 3 maja i będzie można ją oglądać o godz. zobaczysz za pośrednictwem youtube oraz na profilu facebook'owym Kętrzyńskiego Centrum Kultury. - Gwarantujemy rodzinny wieczór pełen humoru i dobrej zabawy. Nie może Was zabraknąć! - zachęca dyrektor KCK.

Wojciech Caruk