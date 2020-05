Dni Kętrzyna odwołane! Co dalej z imprezami?

W żadnym z rządowych etapów odmrażania gospodarki nie ma powrotu koncertów i festiwali z udziałem widowni. Dlatego władze miasta musiały podjąć decyzję o odwołaniu wszystkich zaplanowanych na najbliższe miesiące imprez masowych – w tym Dni Kętrzyna.

Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że koncerty i inne imprezy z udziałem publiczności powinny być organizowane najwcześniej za 18 miesięcy. Zdaniem WHO powrót do normalnego funkcjonowania po pandemii koronawirusa powinien być przeprowadzony etapowo. W ostatniej kolejności mają być przywrócone koncerty, imprezy sportowe i inne wydarzenia masowe.

- Ostatnia konferencja premiera pokazała, że zorganizowanie w te wakacje jakiejkolwiek imprezy masowej będzie niemożliwe – mówi Maciej Wróbel, z-ca burmistrza Kętrzyna. - Rząd daje jasno do zrozumienia, że ta branża będzie odmrażana najpóźniej – dodaje.

Przypomnijmy, rząd podzielił plan łagodzenia restrykcji i odmrażania gospodarki na cztery etapy. Żaden z nich nie uwzględnia powrotu imprez masowych. - Każda zawarta umowa może być rozwiązana bez starty dla miejskich finansów, jeśli zrobimy to w określonym czasie, ten czas właśnie nadszedł – dodaje Maciej Wróbel.

Poza tym sponsorzy, którzy mieli sfinansować częściowo miejskie imprezy, w większości wycofali się, a część zadeklarowała powrót do rozmów w przyszłym roku. Co ważne - miejsca kultury, takie jak teatry czy kina, zostały ujęte w planach odmrażania gospodarki, ale na razie nie ma dokładnych terminów i zasad.

- Czekamy na ten dzień, bo od miesiąca kino notuje gigantyczne jak na nasz budżet straty, a przypomnę, że w planie dochodów mamy milion złotych na ten rok – mówi Bartłomiej Zdanowicz, dyrektor Kętrzyńskiego Centrum Kultury. O jakich stratach Kina "Gwiazda" mowa? - Dziennie kino traci ok. 3500 zł. Przez ostatni miesiąc Kętrzyńskie Centrum Kultury straciło w ten sposób ponad 100 tysięcy złotych - odpowiada Maciej Wróbel.

KCK jednak nie zawiesza swojej działalności na przysłowiowym "kołku". - Samo centrum kultury przenieśliśmy do internetu i telewizji, gdzie można obejrzeć prowadzone przez naszych instruktorów zajęcia – taneczne, muzyczne i teatralne. Jesteśmy jednym z nielicznych domów kultury w Polsce, który oferuje zajęcia on-line przez siedem dni w tygodniu – dodaje dyrektor. W pierwszy, długi weekend majowy KCK zaprosiło na Kętrzyńską Majówkę w klimacie PRL. Niestety widownię w amfiteatrze musiała zastąpić nam domowa kanapa, a bawić możemy się rodzinnie dzięki transmisji on-line. Czy taka alternatywna forma "imprezowania", będzie przez KCK kontynuowana również w okresie wakacyjnym? - Będziemy chcieli naszą ofertę poszerzać. Spływają do nas w tym czasie różne oferty, z którymi się zapoznajemy. Nie wykluczamy zaproszenia jakichś artystów do koncertu on-line. Na chwilę obecną nie ma jednak jeszcze zasad takich transmisji i ich kosztorysów. Artyści i menadżerowie, z którymi jesteśmy w kontakcie pracują nad takimi ofertami. Obecnie przygotowują się do tego, jak to podejść od strony technicznej. Nie mamy jeszcze wyceny takich wydarzeń, które sukcesywnie przenoszone są do internetu. Śledzimy sytuację i na bieżąco będziemy reagować, aby Kętrzyn również z takich możliwości skorzystał - odpowiada dyrektor.

Dni Kętrzyna planowane były na ostatni weekend czerwca. Mieli wystąpić w naszym mieście tacy artyści, jak Danzel, Daria Zawiałow, MIG, 4Dreamers, Sorry Boys, Bartek Królik, Kabaret Neo-Nówka i Andrzej Grabowski. W czasie wakacji planowane były koncerty m.in. Marka Piekarczyka, grupy Harlem czy Baranovskiego. Przypomnijmy też, że już wcześniej został odwołany czerwcowy koncert O.S.T.R - ego. Władze miasta deklarują, że gdy tylko wszelkie zakazy zostaną zniesione przez rząd, Kętrzyńskie Centrum Kultury niezwłocznie przystąpi do aktualizacji kalendarza wydarzeń, również w oparciu o artystów, którzy byli zakontraktowani na tegoroczne imprezy.

Wojciech Caruk