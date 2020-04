Tragiczny pożar w Nowej Wsi Kętrzyńskiej. Nie żyje jedna osoba

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło 26 kwietnia w jednym z budynków mieszkalnych w Nowej Wsi Kętrzyńskiej. W płomieniach zginęła jedna osoba.

Ogień pojawił się ok. godz. 13.00. - Otrzymaliśmy zgłoszenie po pożarze piwnicy w budynku trzykondygnacyjnym. Na miejscu okazało się jednak, że ogniem objęty jest lokal na parterze. Niestety, kiedy strażacy weszli do mieszkania znaleźli w środku zwęgloną osobę - informuje kpt. Kamil Golon, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Ofiarą jest 62 - letni mężczyzna, który mieszkał sam.

Reszta mieszkańców sama ewakuowała się z budynku. - Na tę chwilę jeszcze nie wiemy, ale prawdopodobnie będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Sytuacja została opanowana i prawdopodobnie do większych zniszczeń nie doszło. Czekamy na przyjazd prokuratora. Jeśli będzie taka potrzeba, to dowódca działań powiadomi oczywiście nadzór budowlany. Na tę chwilę nie mamy jednak sygnałów, że konstrukcja budynku została naruszona.- dodaje Golon.

Pożar został już ugaszony. Na miejscu strażacy i policja zabezpieczają miejsce zdarzenia przed przybyciem prokuratora. W akcji uczestniczą łącznie cztery zastępy, siedemnastu strażaków z JRG Kętrzyn, OSP Karolewo i OSP Wilkowo.

car