Mieszkanka powiatu kętrzyńskiego wygrała z koronawirusem

Dobre wieści napłynęły ze szpitala w Ostródzie. Według danych opublikowanych 26 kwietnia wyzdrowiała mieszkanka powiatu kętrzyńskiego, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem.

70 - letnia kobieta wracała 26 marca autobusem rejsowym z Niemiec do Olsztyna. Przekraczając granicę nie miała żadnych objawów zakażenia. Te pojawiły się dopiero, kiedy dojeżdżała do Olsztyna. Kobieta jeszcze tego samego dnia trafiła do szpitala w Ostródzie, gdzie przeprowadzono test na obecność koronawirusa. Wynik był pozytywny. Teraz, po miesiącu może już cieszyć się zdrowiem. Informację tę potwierdził również starosta powiatu kętrzyńskiego Michał Kochanowski.

Według aktualnego (26.04, godz. 8.00) stanu nikt z mieszkańców powiatu kętrzyńskiego nie jest zakażony koronawirusem. Nie ma też osób hospitalizowanych i objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego. 68 osób objętych jest w całym powiecie nadzorem epidemiologicznym: Kętrzyn - 33, gmina Kętrzyn - 6, Reszel - 7, Korsze - 11, Srokowo - 7, Barciany - 4.