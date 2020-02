Szykuje się kolejna zmiana stawki za odpady. Tym razem śmieci mają być... tańsze?

14 lutego burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka poinformował, że od 1 kwietnia zmianie ulegnie stawka za odpady. Na szczęście tym razem ma się zmniejszyć a nie wzrosnąć.

To nie primaaprilisowy żart. Najpóźniej od 1 kwietnia mieszkańcy Kętrzyna będą płacić mniej za odbiór odpadów. - Tak to prawda. Wszystko za sprawą pozyskania przez nas nowego składowiska odpadów, znacznie tańszego od Spytkowa (tu płacimy 814 zł za tonę!), do którego pojedzie część śmieci. Rozmowy trwały długo i zakończyły się sukcesem. W poniedziałek podpisana została umowa. Ile dokładnie mniej będziemy płacić, będę w stanie powiedzieć jak zakończymy wszystkie rozmowy.



Przeciwnicy burmistrza twierdzą, że to zintensyfikowanie działań w ostatnich dniach to odpowiedź na zbierane przez komitet podpisy w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego odwołania Ryszarda Niedziółki. Sam zainteresowany zdecydowanie temu zaprzecza. - Referendum nie ma z tym nic wspólnego! Od września prowadziliśmy negocjacje i prowadzimy je nadal. Nie mam zamiaru sprawować tego urzędu pod presją, robię swoje zgodnie z założonym na ten rok harmonogramem. Opinia o Kętrzynie jako niestabilnym partnerze, bardzo nam przeszkadzała i musieliśmy udowodnić, że zmiana władzy to także była zmiana podejścia do partnerów - dodaje Niedziółka.



Na stronie internetowej www.miastoketrzyn/segregujemy można znaleźć informacje i instrukcje, jak prawidłowo segregować odpady. - Niebawem takie instrukcje otrzymają wszyscy mieszkańcy Kętrzyna - informuje burmistrz.