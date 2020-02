Hiphopowcy oddali hołd Sybirakom

Mija 80 lat od pierwszej zsyłki na Sybir. To wydarzenie postanowiło upamiętnić Stowarzyszenie Hip Hop Mazury. Powstał specjalny teledysk, mural, a młodzi tancerze wystąpili na uroczystej gali w Olsztynie. Piotr Frąckiewicz otrzymał medal Związku Sybiraków.

Tancerze hip hop i breakdance z Kętrzyńskiego Teatru Czarno - Biała Strefa Tańca już w 2017 roku stworzyli spektakl poświęcony wspomnieniom osób zesłanych na Syberię. Teraz postanowili wrócić do tej tematyki z okazji 80. rocznicy tego tragicznego wydarzenia.Najpierw na ulicy Parkowej w Kętrzynie powstał symboliczny mural. Potem na jego tle kręcono zdjęcia do teledysku. Utwór „Nieludzka Ziemia – Kierunek Sybir” został zrealizowany na podstawie wspomnień ludzi zesłanych na Sybir. W klipie połączono ujęcia wykonane na tle muralu, z teatralnym działaniem Kętrzyńskiego Teatru Czarno-Białej Strefy Tańca. - Naładowane emocjami zwrotki raperów: Dzikiego, Grzybka oraz VitoBigiBoy’a z pewnością przemówią do młodzieży jak i starszych odbiorców - mówi Piotr Frąckiewicz, instruktor tańca z Kętrzyńskiego Centrum Kultury i inicjator projektu. Realizacją muzyczną zajął się Sławomir Szuszczewicz w studiu nagrań KCK. Za kamerą stanął Paweł Kukuć, znany m.in. z teledysków rockowej grupy Dr Watt.Premiera teledysku nastąpiła10 lutego – w dzień 80 rocznicy od pierwszej wielkiej wywózki Polaków na Sybir. Tego dnia w Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej w Olsztynie miała miejsce również uroczystość związana z obchodami upamiętniającymi tragizm minionych lat. Jednym z głównych jej elementów było wystawienie spektaklu pt. „Kierunek Sybir” w wykonaniu kętrzyńskich tancerzy i aktorów. - Pamięć o tej krzywdzie jest naszym obowiązkiem, dlatego cieszę się, że jest ona przekazywana młodym pokoleniom - powiedział podczas uroczystości Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. Zauważył też przy tym i docenił dużą rolę młodych artystów z Kętrzyna.Twórca widowiska, Piotr Frąckiewicz otrzymał odznaczenie za zasługi na rzecz pamięci o zsyłce - Odznakę Honorową Sybiraka Złoty Krzyż. - Jestem dumny i serdecznie dziękuję, jednak byłem tylko wizytówką dziesiątek osób, które zapracowały na ten sukces. Swoje odznaczenie dedykuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego wspaniałego spektaklu - dodaje odznaczony.