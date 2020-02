Pociągi będą szybsze

Jeszcze w 2020 roku ma się rozpocząć modernizacja linii kolejowej z Ełku do Korsz. Będzie ona polegała na remoncie torów i elektryfikacji.

Dzięki temu pociągi będą mogły jeździć dwa razy szybciej, niż obecnie czyli 160 kilometrów na godzinę. Inwestycja ma też znaczenie ekologiczne, ponieważ całą trasę z Olsztyna do Białegostoku przez m.in. Korsze, Kętrzyn i Giżycko będą mogły obsługiwać pociągi elektryczne.



Prace mają być prowadzone dwuetapowo. Najpierw zmodernizowany zostanie odcinek z Ełku do Giżycka, a w drugim etapie z Giżycka do Korsz.



Koszt inwestycji to kwota 585 milionów złotych. Prace mają być zakończone w 2023 roku.