Pierwszy krok w kierunku obwodnicy

Burmistrz Ryszard Niedziółka poinformował mieszkańców o rozpoczęciu procesu budowy obwodnicy miasta. Wszystko dzięki doskonałej współpracy z władzami województwa. Został już ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na tę informację Kętrzyn czekał od dawna. - Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że dzięki naszej bardzo dobrej współpracy z zarządem województwa warmińsko-mazurskiego, po wielu rozmowach i ustaleniach, rozpoczynamy proces budowy obwodnicy Kętrzyna! - powiedział Ryszard Niedziółka. - To szansa na rozwój naszego miasta, na nowe tereny inwestycyjne i doskonałe skomunikowanie miasta z resztą regionu - dodał burmistrz.



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłosił już przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy.



- Co dla nas ważne na tym etapie nie ponosimy żadnych kosztów, a wartość samej dokumentacji to kilkaset tysięcy złotych - mówi burmistrz.



Obwodnica połączy ze sobą drogę wojewódzką Kętrzyn – Mrągowo z drogą wojewódzką nr 594 (Bisztynek – Kętrzyn), dalej z drogą nr 592 (Bartoszyce – Kętrzyn), aż po drogę wojewódzką nr 591 z Kętrzyna w stronę Barcian i granicy państwa.



W ramach zamówienia powstanie projekt budowlany z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi. Składanie ofert mija 9 marca, a wykonawca będzie miał 20 miesięcy na realizację zadania.



- To dla nas wielka szansa i wypełnienie mojego zobowiązania wobec Kętrzynian z kampanii wyborczej - przypomniał burmistrz. - Sama droga to początek zmian, bo ona spowoduje wzrost atrakcyjności Kętrzyna pod wieloma względami. Opłacać się tu będzie inwestować, a to da nowe miejsca pracy i wpływy z podatków.



Drogowy boom w naszej części regionu będzie spory. Budowana będzie "szesnastka" z Borek Wielkich do Mrągowa. Do Kętrzyna skróci się więc droga ze stolicy regionu. Z kolei rząd ogłosił właśnie plan budowy 100 obwodnic, ale dotyczy to tylko dróg krajowych. Burmistrz podziękował także wicemarszałkowi Marcinowi Kuchcińskiemu i dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Waldemarowi Królikowskiemu za wsparcie tego projektu.



W ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy zamawiający, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ma zatwierdzić koncepcję projektową. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 17 miesięcy. W terminie 20 miesięcy od umowy wykonawca powinien pozyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obwodnica zaplanowana jest według parametrów drogi klasy G o szerokości jezdni 7 m i nośności 115 kN/oś z poboczem 1,25 m. Planowana inwestycja zakłada przebudowanie skrzyżowań z istniejącymi drogami.