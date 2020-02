Dom Samotnej Matki już oficjalnie otwarty

To o czym w powiecie mówiono już od pewnego czasu stało się faktem. Oficjalnie otwarto w Kętrzynie Dom Samotnej Matki. Schronienie i pomoc w nim znajdą kobiety, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko z powiatu kętrzyńskiego.

Na potrzeby placówki zaadaptowano budynek, w którym jeszcze niedawno mieścił się Powiatowy Dom Kultury "Czerwony Tulipan". Teraz pomoc w nim znajdą samotne matki oraz kobiety w ciąży. W ten sposób władze powiatu realizują rządowy program "Za życiem". Jego celem w przypadku funkcjonowania DSM jest zabezpieczenie kobiet, które chwilowo są w trudnej sytuacji. - Tu mamy nauczą się na nowo wychowywać swoje dzieci. Będą mogły tę funkcję sprawować na tzw. "otwartym rynku" samodzielnie - mówi Dorota Siwicka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.



Panie, będące w trudnej sytuacji mogą tutaj otrzymać nie tylko dach nad głową, ale również wsparcie psychologa, pedagoga oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jak długo jedna kobieta będzie mogła korzystać z tej formy pomocy? - Wstępnie jest to okres do roku. Będą to działania psychologiczne, pedagogiczne, czy też socjalne, treningi dotyczące funkcjonowania i nabywania kompetencji rodzicielskich - odpowiada Siwicka.



Starosta kętrzyński nie kryje radości z otwarcia inwestycji. - Głęboko wierzę w to, że PCPR, który będzie gospodarzem tego obiektu takie wsparcie i życzliwość tutaj zapewni. Osoby, które będą tutaj przebywały poczują się jak w domu - zapewnia Michał Kochanowski.



Instytucja powstała w miejscu, gdzie jeszcze niedawno funkcjonował Powiatowy Dom Kultury. Został on jednak połączony z Powiatową Biblioteką Publiczną. W wyniku tej fuzji powstało Centrum Biblioteczno - Kulturalne. - Dzięki temu, że przeorganizowaliśmy na początku tej kadencji naszą bibliotekę i dom kultury mogliśmy uzyskać wolne pomieszczenia w naszych budynkach i stworzyć ten cudowny obiekt.



Pomieszczenia zostały zaadoptowane na sypialnie, pokój dzienny, jadalnię, kuchnię, łazienki, gabinet i salę terapeutyczną do terapii sensorycznej dla dzieci.



Kętrzyński DSM jest trzecią tego typu placówką w województwie warmińsko - mazurskim. - Bardzo się cieszę, że już trzy samorządy do tego programu się zgłosiły. Mam nadzieję, że kolejne również się do niego włączą i dzięki temu powstaną nowe placówki - mówi Artur Chojecki, wojewoda warmińsko - mazurski.



Starosta wyraża nadzieję, że dom będzie niósł pomoc również dla kobiet spoza naszego powiatu. - Pokazujemy, że powiat kętrzyński uzyskuje kolejne, nowe funkcje. Chcemy być przede wszystkim dla naszych mieszkańców, ale otwieramy się również na ościenne miejscowości i powiaty - dodaje.



Koszt remontu i zakup wyposażenia wyniósł prawie 300 tys. zł. Połowę tej kwoty pozyskano z rządowej dotacji.