Uwaga - oszuści! Kętrzynianka straciła 36 tys. zł za jednym kliknięciem

W dobie Internetu oszuści znajdują coraz to nowe metody wyłudzania pieniędzy i zdobywają sposoby by poznać hasła do naszych kont bankowych lub też zmanipulować nas tak, byśmy to my sami przelali im pieniądze. Mieszkanka Kętrzyna dostała smsa z prośbą o dopłatę za przesyłkę w kwocie 84 groszy. Gdy kliknęła w podany w wiadomości link straciła ponad 36 tysięcy złotych.

Oszuści ciągle modyfikują swoje metody i korzystają z każdej nadarzającej się okazji, aby wprowadzić w błąd i wykorzystać zaufanie niczego nie podejrzewających osób. Od pewnego czasu stosują nową metodę wyłudzania pieniędzy na tzw. przesyłkę lub paczkę.



10 lutego ofiarą takiego oszustwa stała się mieszkanka Kętrzyna, która otrzymała wiadomość SMS z prośbą o dopłatę do przesyłki w kwocie 0,84 gr. Kobieta kliknęła w link dołączony do wiadomości SMS po czym otworzyła się strona z wyszczególnionymi bankami. Kobieta wybrała zakładkę swojego banku i zalogowała się do niego po czym dokonała zatwierdzenia przelewu. Jak się później okazało z jej konta nie zniknęła suma 0,84 gr a ponad 36 tys. zł.



Jak się chronić przed taką utrat a pieniędzy?



Przede wszystkim nie klikajmy w linki w wiadomościach czy mailach. A jeśli nam się to zdarzy, dokładnie sprawdzajmy, na jakiej stronie się znajdujemy. Czytajmy też dokładnie wiadomości od rzekomych operatorów czy kurierów - bardzo często pełne są literówek czy błędów - a także SMS-y z banku. Poświęcenie kilku sekund na sprawdzenie, jaką transakcję mamy zaakceptować, może uratować nas przed stratą pieniędzy.