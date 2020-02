Pierwszy krok do powstania klasy o profilu sportowym

30 stycznia podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia klasy sportowej w jednej z kętrzyńskich szkół ponadpodstawowych. Ma ruszyć już od września.

Dokument został podpisany przez Starostę Kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego, burmistrza Kętrzyna Ryszarda Niedziółkę oraz Prezes KKS Granica Kętrzyn, Jarosława Moczarskiego. W uroczystości uczestniczyli również Dyrektor Sportowy KKS Granica Adam Fedoruk i Wicestarosta Andrzej Lewandowski.



Klasa sportowa ma powstać już w roku szkolnym 2020/2021 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie. Jej profilem będzie piłka nożna. Zdaniem starosty podpisanie listu to pierwszy krok w kierunku wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodzieży z terenu powiatu i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania nauki w tej placówce.



– Jesteśmy w okresie, kiedy powiat musi określić kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Chcemy aby nasza oferta była atrakcyjna, a jednym z elementów nowatorskiego podejścia i przychylnego spojrzenia na powiatowe placówki oświatowe jest utworzenie oddziału sportowego. Chcemy także, aby młodzież której pasją jest sport, głównie piłka nożna, znalazła ofertę w powiecie kętrzyńskim. Utworzenie takiej klasy po podpisaniu listu intencyjnego a następnie porozumienia znajdzie się w ofercie ponadpodstawowych szkół powiatowych – poinformował Michał Kochanowski.



Powiat dysponuje określonym zapleczem sportowym i możliwością zakwaterowania, a miasto Kętrzyn wieloma obiektami sportowymi. Intencja porozumienia jest taka, aby w ofercie kształcenia w klasie sportowej młodzież miała możliwość korzystania na określonych warunkach z obiektów MOSiR.



Ważnym partnerem jest Kętrzyński Klub Sportowy Granica. Stąd też obecność podczas podpisywania listu jego przedstawicieli. Zdaniem starosty jest to gwarancja, że oprócz bazy i zaplecza uczniowie będą również kształcić się i rozwijać swoje umiejętności piłkarskie na wysokim poziomie. - Może to właśnie Kętrzyn wyszkoli wybitną kadrę piłkarską? To wszystko jest możliwe: mamy wyszkoloną kadrę, świetne warunki i obiekty, aby to osiągnąć - dodaje Kochanowski.



Nabór uczniów ma ruszyć już w marcu.