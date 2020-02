Wypadek w Reszlu, kolizje w Kętrzynie. Dwie osoby w szpitalu [ZDJĘCIA]

Pracowitą sobotę mają dzisiaj kętrzyńscy policjanci. Od rana doszło już do kilku zdarzeń drogowych.

Dzień rozpoczął się od poważnego zdarzenia drogowego w Reszlu. Po godz. 5.00 na skrzyżowaniu ulic Warmińskiej i Chrobrego zderzyły się dwa pojazdy osobowe. - Kierujący pojazdem marki Renault Master 59 - letni mieszkaniec Olsztyna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo poruszającemu się pojazdowi marki Volkswagen Passat. Kierował nim 58 - letni obywatel Rosji. Kierujący volkswagenem oraz jego 53 - letni pasażer, również Rosjanin, zostali przewiezieni z podejrzeniami urazów kręgosłupów do szpitali w Kętrzynie i Bartoszycach - informuje st. sierż. Anna Baluta z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.Na miejscu pracowali m.in. strażacy z OSP Reszel.W Kętrzynie doszło do dwóch niegroźnych zdarzeń, które ostatecznie zakwalifikowano jako kolizje. Do pierwszej "stłuczki" doszło ok. godz. 12.00 w pobliżu przejścia dla pieszych na ul. Chopina. Ok. godz. 13.00 na ul. Jagiełły przy wjeździe pod market "Biedronka" zderzyły się Opel Signum i Daewoo Lanos. Na szczęście nikt nie ucierpiał.