Orkiestra czerwonych serc gotowa do grania

W najbliższą niedzielę, 12 stycznia w na ulicach polskich (i nie tylko) miast, miasteczek i wsi zaroi się od wolontariuszy z puszkami i czerwonymi serduszkami. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra również w powiecie kętrzyńskim.

Na "naszym" terenie oficjalnie zarejestrowano trzy sztaby 28. Finału - w Kętrzynie, Srokowie i Korszach.



W Kętrzynie Szefem Sztabu jest Maciej Wróbel, jednak "dyrygentem" kętrzyńskiej orkiestry jest ponownie Janusz Mazurkiewicz.



Sztab mieści się w tym roku przy przy ul. Dworcowej w Kętrzynie. To nieduży budyneczek obok dworca kolejowego. Tam też 12 stycznia od godz. 6.30 do 11.30 będą wydawane puszki dla osób kwestujących. Później wolontariusze przeniosą się do hali MOSiR przy ul. K. Wielkiego. Tam wydawanie puszek będzie trwało od godz. 12.00 do 14.00. Łącznie z kętrzyńskiego Sztabu na teren powiatu wyruszy ponad ok. 80 grup kwestujących, czyli prawie 300 wolontariuszy. Będzie można spotkać nie tylko w Kętrzynie, ale też w okolicznych miejscowościach, m.in. Nakomiadach, Karolewie i Kruszewcu. Kwestujący musi być wyposażony w puszkę i identyfikator ze zdjęciem i hologramem, a numer identyfikatora musi być zgodny z numerem puszki. Niestety w tym roku wpłat będzie można dokonywać tylko gotówką. Kwestujących wolontariuszy będzie można spotkać już od godz. 6.30. Od godz. 16.00 jedynym miejscem zbierania pieniędzy będzie Hala MOSiR.



Finał to nie tylko kwesta, ale też impreza, która rozpocznie się 12 stycznia o godz. 11.45 w hali MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego 12a. W programie przewidziano m.in. występy lokalnych artystów z kętrzyńskich szkół i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. O koncertową część zadbają m.in. Blues 4 Cash, Molly Malone's i Koguty. Będą pokazy mody, break dance czy rolkarzy.



- Jak co roku chcieliśmy, aby Orkiestra połączyła pokolenia. Dlatego zaangażowaliśmy osoby w każdym wieku - i te najmłodsze i te najstarsze. Program staraliśmy się ułożyć tak, aby każdy znalazł w nim coś dla siebie. Taką wisienką na torcie i prawdziwą niespodzianką będzie np. pokaz mody z udziałem pań z zespołu Baby z Babieńca - mówi Janusz Mazurkiewicz. Najważniejszym punktem będzie Wielka Licytacja, która rozpocznie się ok. godz. 18.00. Będzie można zakupić m.in. gadżety WOŚP i zespołu Nocny Kochanek, płyty z autografami od Czerwonych Gitar i Big Cyca, książkę z autografem Mirosława Hermaszewskiego, piłkę z autografem byłego reprezentanta Polski w siatkówce Pawła Papke, koszulkę z podpisem mistrzyni sportów walki Joanny Jędrzejczyk i wiele innych rzeczy. Chętni będą mogli również wybrać się na wspólne wędkowanie z burmistrzem Kętrzyna Ryszardem Niedziółką lub zagrać w kręgle i zjeść kolację z wiceburmistrzem, Maciejem Wróblem.



Kętrzyńskie granie rozpoczęło się na sportowo już dzień wcześniej, 11 stycznia. O godz. 9.00 nad jeziorkiem można było pobiec dla Orkiestry w ramach cotygodniowego parkrunu. O godz. 12.00 w Bałtyckim Centrum Bilardowym przy ul. Moniuszki odbył się II Charytatywny Turniej Samorządowców w Bilardzie. W niedzielę o godz. 9.00 wokół jeziorka po raz drugi pobiegnie II Kętrzyński Bieg WOŚP "Policz się z cukrzycą", a o godz. 9.00 w Hali Mistrzów przy ul. Moniuszki 1 odbędzie się trening fitness z Ewą Jorką.



Orkiestra zagra nie tylko w Kętrzynie. Sztaby powstały również w Korszach i Srokowie. W Barcianach Gminny Ośrodek Kultury połączył siły z kętrzyńskim sztabem. Nie zabraknie tam jednak orkiestrowego grania. Impreza staruje Na licytacji będzie można m.in. wejść w posiadanie vouchera, dzięki któremu zwycięzca aukcji na jeden dzień zasiądzie w fotelu wójta gminy. Gwiazdą imprezy będzie zespół Koguty, wykonujący muzykę disco polo.



Srokowo również jest już gotowe do niedzielnego grania. - Jak zwykle nie zabraknie występów naszych, lokalnych artystów. Będą licytacje, będzie też oczywiście kwesta na terenie gminy Srokowo. Kwestować będzie kilkunastu wolontariuszy - mówi Janusz Januszewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Szef Sztabu WOŚP w Srokowie.



W Korszach na ulicach miasta pojawi się kilkoro wolontariuszy zbierających pieniążki. W Reszlu w godz. 9.30 - 12.00 odbędzie się uliczna kwesta.



"Wiatr w żagle" - to hasło przyświecające najbliższej edycji WOŚP. Pieniądze będą zbierane dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.





Wojciech Caruk





PROGRAM 28. FINAŁU WOŚP, 12.01

HALA SPORTOWA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI, UL. K. WIELKIEGO 12 a W KĘTRZYNIE



11.45 – uroczyste otwarcie 28. Finału

12.00– Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek

12.25– SOS-W Kętrzyn

12.45 – Szkoła Podstawowa w Biedaszkach

13.05 – Szkoła Podstawowa w Wilkowie

13.25 – Szkoła Podstawowa w Kruszewcu

13.50 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie

14.15 – występ chóru Uniwersytetu III Wieku w Kętrzynie

14.40 – grupy taneczne z Kętrzyńskiego Centrum Kultury

15.15 – pokazy rolkarzy rolkarzy Blue Bear

15.45 – pokaz mody Kędzierski

16.00 – koncert na żywo duetu Remigiusz Pawelczyk i Janek Kolaczek

- rockowe trio z Kętrzyna

16.20 – pokaz mody Kędzierski z niespodzianką

16.35 – występ na żywo zespołu folklorystycznego „Baby z Babieńca”

17.00 – koncert na żywo zespołu Blues 4 Cash z Mrągowa (rock , covery)

18.00 – GŁÓWNA "LICYTACJA"

19.15 – pokaz człowieka - gumy

19.35 - koncert na żywo zespołu Molly Mallone's z Giżycka (folk punk)

20.35– koncert na żywo zespołu Koguty (disco polo)



UWAGA: Wszystkich występujących prosi się o przybycie minimum 40 minut przed planowanym występem. Od godz. 14.40 między występami będą prowadzone krótkie licytacje.



IMPREZY TOWARZYSZĄCE:



- 2. Kętrzyński Bieg „Policz się z cukrzycą” (godz. 9.00, ul. Szpitalna)

- kąpiel Morsów (godz. 14-15) przy hali MOSiR

- pokaz sprzętu strażackiego

- wystawa motocykli

- kiermasz ciast

- malowanie twarzy

- sklepik





PROGRAM WOŚP - HALA SPORTOWA W BARCIANACH:

14.00 - mecz piłki siatkowej dzieci

14.30 - pokaz straży pożarnej OSP Barciany

15.00 - pokaz udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego

15.30 - "licytacje" oraz "loteria fantów"

16.00 - koncert na żywo zespołu KOGUTY.



IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

- licytacja i loteria

- fotobudka z postaciami z bajek

- Karol Tomczak i Zumba Barciany

- kącik malucha

- kiermasz ciast

- ognisko z kiełbaskami





PROGRAM WOŚP - GMINNY OŚRODEK KULTURY W SROKOWIE

od godz. 8.00 - zbiórka do puszek

14.00 - Występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie

- Basibabki

- Srokowiacy

- Niezapominajka

15.30 - licytacja



ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:

- Kętrzyńskie morsy

- loteria fantowa

- słodka kawiarenka

- fasolka po bretońsku