Policjanci poszukują 17-letniej Oliwii Sufryd

Policjanci z Kętrzyna poszukują Oliwii Sufryd. 17-latka wyszła z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

17-latka wyszła z miejsca zamieszkania 23 czerwca 2019 roku w godzinach wieczornych i do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.Oliwia Sufryd ma ok. 158 cm wzrostu, oczy piwne i włosy koloru jasny blond, średniej długości do szyi. Ubrana była w czarne spodnie jeansowe, czarną koszulkę z napisami oraz czarne, sportowe buty.Wszystkie osoby mające jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o pilny kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie pod nr tel.lub osobiście w najbliższej jednostce policji.