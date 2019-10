Jest szansa na 200 mieszkań

Jest szansa na poprawę sytuacji mieszkaniowej. Kętrzyn jako pierwsze miasto w regionie, które przystępuje do rządowego programu "Mieszkanie +". Dzięki temu już na początku 2021 roku do użytku może być oddanych 200 mieszkań.

Burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka oraz przedstawiciele zarządów Polnord SA i Waryński SA Grupa Holdingowa podpisali 7 października list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji programu "Mieszkanie +" na terenie Kętrzyna. Plany samorządu zakładają budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem przy ul. Jaśminowej. Inwestycja może być gotowa już na początku 2021 roku. Mieszkania mają być na wynajem ale też z opcją dojścia do własności. Pomysł jest skierowany głównie do młodych małżeństw oraz seniorów. - Jest to bardzo ważny program dla Kętrzyna i chyba nikogo nie trzeba o tym przekonywać. A dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z poważnymi firmami - mówi Ryszard Niedziółka



Wcześniej pierwszy krok w tym kierunku zrobili radni miejscy podejmując uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia do realizacji tego programu. Podpisanie listu intencyjnego było konsekwencją tej decyzji. - Burmistrz poinformował nas, że miasto jest zainteresowane tym programem i podejmie w tej sprawie uchwałę. Chcę podkreślić, że my biznesowo oceniamy, że jest to program bardzo pożądany. Uważam, że realizując inwestycje mieszkaniowe w Warszawie możemy też taki projekt przeprowadzić w Kętrzynie - stwierdza Bogdan Borkowski, prezes zarządu Waryński S.A. - Miałem okazję kilka tygodni temu wizytować te działki i uważam, że są one perspektywiczne. Co ważne - wskazali je sami mieszkańcy. Myślę więc, że nie będzie żadnych obiekcji i uda nam się wybudować tutaj bardzo ładne i funkcjonalne domy - dodaje Marcin Gomoła, prezes zarządu Polnord S.A.



Działania kętrzyńskiego samorządu w tym kierunku trwają od kilku miesięcy. Przeprowadzona została nawet ankieta, w której pytano mieszkańców m.in. o standard mieszkań. - Ankieta cieszyła się zainteresowaniem. Jednak ludzie codziennie mnie pytają o ten temat. Korzystając z tego programu jesteśmy w stanie dać mieszkańcom dobrą ofertę - twierdzi burmistrz.



Konsorcjum firm, które podpisały list przygotuje bezpłatnie analizę, mającą na celu pomoc samorządowi w przygotowaniu inwestycji.



Kętrzyn może być pierwszym miastem na Warmii i Mazurach, w którym będzie realizowany program "Mieszkanie +". Przekazanie gruntów pod budowę w ubiegłym roku zadeklarowały już 24 inne samorząd. Do tej pory w ramach rządowego programu w całym kraju powstało ok. 900 lokali mieszkalnych w Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Gdyni, Jarocinie oraz Kępnie. - To pierwsza taka inwestycja w naszym województwie. Mam nadzieję, że inne samorządy pójdą za przykładem Kętrzyna - mówi poseł Jerzy Małecki.



Wojciech Caruk