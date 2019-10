Są dodatkowe pieniądze na powiatową służbę zdrowia

Szpital Powiatowy w Kętrzynie otrzymał kolejne wsparcie finansowe. Z rządowego budżetu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu trafiło prawie 400 tys.

Już niedługo karetki kętrzyńskiego pogotowia wzbogacą się o nowoczesny sprzęt do ratowania życia. Będą to dwa urządzenia do kompresji klatki piersiowej zapewniające lepsze efekty reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia oraz ułatwiające pracę służb ratowniczych. Promesę w wysokości 98 860 zł na zakup urządzeń przekazał 7 października wojewoda warmińsko - mazurski Artur Chojecki. - Od 1 kwietnia państwo przejęło odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu ratownictwa. W powiecie kętrzyńskim jest to duża zmiana, ponieważ pogotowie zostało przejęte przez Szpital Powiatowy. Pozyskano już cztery nowe karetki. Stąd moja decyzja o udzieleniu pomocy - mówi Chojecki.



- Mamy nowoczesne karetki zakupione przy wsparciu władz Kętrzyna. Wymagają one doposażenia. Dlatego dzięki przychylności wojewody zostaną one wzbogacone o nowy sprzęt, który jest drogi i sami nie bylibyśmy w stanie w tym roku budżetowym znaleźć na niego środków - dodaje starosta Michał Kochanowski.



Do czego służą te urządzenia? - Do kompresji klatki piersiowej przy prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Pracujemy w składach dwuosobowych i takie urządzenie bardzo ułatwia dotarcie z pacjentem do szpitala. Bez tego sprzętu byłoby to niemożliwe i musielibyśmy czekać na drugi zespół, który będzie wolny. Mając taki aparat możemy szybciej przetransportować pacjenta do szpitala, zwiększając tym samym szansę na przeżycie - informuje Maciej Kuś, kierownik kętrzyńskiego pogotowia.



To nie jedyne dobre wiadomości dla powiatowej służby zdrowia. Kilka dni wcześniej starosta podzielił się inną informacją. - Już niedługo szpital zostanie wyposażony w nowoczesny, ergonomiczny aparat rtg z ramieniem c. Pozwoli on na wykonywanie dobrej diagnostyki, która będzie poprawiała bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu. Poprawie ulegnie też jakość i komfort pracy osób, które będą ten aparat obsługiwały - powiedział Michał Kochanowski. Koszt takiego aparatu to ok. 340 tysięcy. Rządowe dofinansowanie wynosi 280 tys. zł. Resztę powiat pokryje z własnego budżetu.



Wojciech Caruk