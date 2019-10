Prawie 300 tysięcy na powiatową oświatę

7 października wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki przekazał staroście kętrzyńskiemu Michałowi Kochanowskiemu promesę na kwotę 296. 805,00 zł. Dzięki temu powiatowe szkoły już niedługo wzbogacą się o nowy sprzęt.

Pieniądze mają być przeznaczone na realizację zadań oświatowych w placówkach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe. Dofinansowanie stanowi 50% wartości planowanych zakupów i inwestycji. Pozostałą kwotę powiat kętrzyński zapewnił w ramach wkładu własnego. – Materializuje się moja zapowiedź sprzed kilku tygodni. Powiat Kętrzyński zabiega o dodatkowe środki finansowe na realizację zadań. Postanowiliśmy wystąpić do wojewody warmińsko-mazurskiego o współfinansowanie naszych zadań w zakresie oświaty. Takie dofinansowanie udało nam się uzyskać. W sumie dodatkowa kwota przeznaczona jeszcze w tym roku budżetowym na dodatkowe zakupy inwestycyjne i wyposażenie to ok. 600 tys. złotych. Jestem radnym od czterech kadencji i nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby w październiku, pod koniec roku budżetowego, powiat byłby w stanie przeznaczać taką sumę na zakupy. To niecodzienna sytuacja – zauważył starosta Michał Kochwnowski.



- Kętrzyn jest modelowym przykładem funkcjonowania samorządu wykorzystującego wszelkie możliwości, które daje nam prawo. Wykorzystanie środków zewnętrznych, aby móc zrealizować więcej zadań widać na przykładzie projektów z Funduszu Dróg Samorządowych, z Ministerstwa Sportu na pływalnię czy właśnie środków na placówki oświatowe. Powiat kętrzyński jest w tym bardzo aktywny - ocenia wojewoda Artur Chojecki.



W jaki sposób wykorzystają pieniądze powiatowe placówki oświatowe? I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego wzbogaci się o zestaw nagłaśniający, urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw multimedialny. Do Zespołu Szkół im. M. Curie Skłodowskiej trafi również nowe nagłośnienie, urządzenie wielofunkcyjne i dwa zestawy multimedialne oraz ochronne maty podłogowe i przenośna scena. Powiatowe Centrum Edukacyjne oprócz nowego nagłośnienia i dwóch zestawów multimedialnych będzie miało odkurzacz basenowy, monitoring oraz system paneli słonecznych. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu otrzyma urządzenie wielofunkcyjne, dwa zestawy multimedialne, monitor dotykowy i cztery zestawy komputerowe. Do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli trafi urządzenie wielofunkcyjne i zestaw multimedialny a do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego interaktywna podłoga i zestaw multimedialny.



Wojciech Caruk